Надежда Киченок пробилась в полуфинал турнира в Москве

Украинка снова удачно играет с Ралукой Олару в России

  • 20.10.2021 17:49
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Надежда Киченок пробилась в полуфинал турнира в Москве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок добыла еще одну победу на Кубке Кремля.
 
В матче 1/4 финала парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, на отказе обыграли российский дуэт Анна Калинская / Анастасия Потапова.
 
Кубок Кремля. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Анна Калинская / Анастасия Потапова – 5:2 (отказ)
 
Отметим, что в текущем сезоне Киченок и Олару уже выиграли один турнир аналогичной категории в России. В марте они стали победительницами в Санкт-Петербурге.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 20.10.2021 18:40
    +1
    Ось будь ласка. Своя публіка, не своя публіка, трохи щось пішло не так, міттєво знялися.
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