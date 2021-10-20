Надежда Киченок пробилась в полуфинал турнира в Москве

Украинская теннисистка Надежда Киченок добыла еще одну победу на Кубке Кремля.
В матче 1/4 финала парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, на отказе обыграли российский дуэт Анна Калинская / Анастасия Потапова.
Кубок Кремля. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Анна Калинская / Анастасия Потапова – 5:2 (отказ)
Отметим, что в текущем сезоне Киченок и Олару уже выиграли один турнир аналогичной категории в России. В марте они стали победительницами в Санкт-Петербурге.
Источник — Sport.ua
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