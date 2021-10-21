Александр ПРИЗЕТКО: «У Динамо была боязнь перед Барселоной»

Бывший форвард «Динамо» и нынешний член тренерского штаба харьковского «Металлиста» Александр Призетко прокомментировал поражение киевской команды от «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов.

— «Динамо» достойно сыграло в Барселоне?

— В общем-то, да, но мы должны понимать, что сегодня это не та «Барселона», которую мы привыкли видеть. При этом меня почему-то не покидает ощущение, что киевляне действовали с опаской, была какая-то боязнь перед самим названием «Барселона». На мой взгляд, будь «Динамо» посмелее, можно было бы выступить и лучше.

— Предпосылок для ударов у «Динамо», в принципе, хватало, но в активе оказалось всего три выстрела, и те были заблокированы…

— Мне трудно сказать, с чем это связано, может, хотели разыграть до верного, а, возможно, футболисты элементарно боялись брать инициативу на себя. Не было уверенности, с какой «Динамо» действует в чемпионате.

— Можно сказать, что «Барселона» выиграла на классе?

— Именно по этой игре так сказать можно. Хотя, опять же, я не увидел у каталонцев большого запаса, как было раньше, даже по созданным голевым моментам. По квалификации футболистов нынешняя «Барселоны» уступает той, которая была два-три года назад.

— Почему под занавес встречи «Динамо» не рисковало?

— Честно говоря, я тоже ждал пусть не навала, но, как говорят, верхнего прессинга. Проигрывать 0:1 или 0:2 — особенной разницы нет. Можно было попытаться пойти ва-банк. Почему я так думаю? Потому что по игре было видно, что эту «Барселону» можно было наказать. Жаль, что получилось так, как получилось.

— Если в Испании «Динамо» устраивала ничья, то в Киеве нужно побеждать. Это реально?

— В принципе, реально. Но дома «Динамо» будет намного сложнее, чем в Испании. Сегодня все понимали, что киевляне будут играть строго от обороны, уповая на какие-то контратаки, свободные зоны, на стандарты. А в Киеве хозяев устраивает только победа. Не думаю, что подопечные Мирчи Луческу будут действовать первым номером, но открываться придется больше, плюс свои трибуны. И в этом вся опасность. Тактически динамовцам будет сложнее.