РАКИЦКИЙ: «Все начиналось с доверия Луческу. Он — мой главный наставник»

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1) стал для 32-летнего украинского защитника питерского клуба Ярослава Ракицкого 100-м в еврокубках.

«Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках! 72 — Лига чемпионов, 28 — Лига Европы! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!», — написал Ракицкий.

В матче с «Ювентусом» Ракицкий вышел на поле в стартовом составе «Зенита» и провел полный матч.

С 2006 по 2019 годы контракт Ракицкого принадлежал донецкому «Шахтеру». С 2004 по 2016 годы «Шахтер» возглавлял румынский тренер Мирча Луческу.