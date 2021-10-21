РАКИЦКИЙ: «Все начиналось с доверия Луческу. Он — мой главный наставник»

Украинский защитник «Зенита» провел свой 100-й матч в еврокубках

  • 21.10.2021 15:39
  • 1128 просмотров
  • 3 комментария
РАКИЦКИЙ: «Все начиналось с доверия Луческу. Он — мой главный наставник»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1) стал для 32-летнего украинского защитника питерского клуба Ярослава Ракицкого 100-м в еврокубках.

«Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках! 72 — Лига чемпионов, 28 — Лига Европы! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!», — написал Ракицкий.

В матче с «Ювентусом» Ракицкий вышел на поле в стартовом составе «Зенита» и провел полный матч.

С 2006 по 2019 годы контракт Ракицкого принадлежал донецкому «Шахтеру». С 2004 по 2016 годы «Шахтер» возглавлял румынский тренер Мирча Луческу.

Источник — Instagram

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 21.10.2021 15:47
    0
    CheMP, 21.10.2021 15:44
    красава! так держать!
    Правильно! Неча выигрывать ! Так и держать !
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    CheMP
    online
    CheMP, 21.10.2021 15:44
    0
    красава! так держать!
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    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 16:23 (изменен)
    -2
    Зря Рак распинается перед румынской Иудой, потому как его циничное желание наплевать на славный путь в Шахте и пойти в шубный клюп за 30-ть серебрянников - достойно презрения
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