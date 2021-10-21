Гари ЛИНЕКЕР: «Роналду – лучший в истории в игре головой»

Легендарный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер у себя в Твиттере прокомментировал волевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой» (3:2) в третьем туре Лиги чемпионов:

«Что за гол в исполнении Роналду! Он, бесспорно, лучший в игре головой в истории футбола. Я насладился этой игрой.

Прекрасный камбэк от «Манчестер Юнайтед», но стоит отдать должное «Аталанте». Они шли вперёд, а не старались отсидеться сзади. Футбол всегда должен быть развлечением».