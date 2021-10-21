Президент Барселоны: «Уверен, мы победим в Эль Класико»

Жоан Лапорта – о матче против «Реала»

  • 21.10.2021 14:56
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Президент Барселоны: «Уверен, мы победим в Эль Класико»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от предстоящего матча Ла Лиги против «Реала» (24 октября):

«У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли два матча, игроки восстанавливаются, Фати и Агуэро вернулись, мы играем при наших болельщиках.

Я хочу приободрить фанатов, потому что шоу будет отличное. Если мы обыграем «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что мы победим».

Вчера «Барселона» в Лиге чемпионов обыграла «Динамо» Киев 1:0.

Источник — Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности