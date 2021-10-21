Президент Барселоны: «Уверен, мы победим в Эль Класико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от предстоящего матча Ла Лиги против «Реала» (24 октября):
«У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли два матча, игроки восстанавливаются, Фати и Агуэро вернулись, мы играем при наших болельщиках.
Я хочу приободрить фанатов, потому что шоу будет отличное. Если мы обыграем «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что мы победим».
Вчера «Барселона» в Лиге чемпионов обыграла «Динамо» Киев 1:0.
Источник — Mundo Deportivo
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