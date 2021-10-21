Тенерифе. Костюк и Киченок вышли в полуфинал в паре

Украинки всего в шаге от решающего матча

  • 21.10.2021 14:40
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Тенерифе. Костюк и Киченок вышли в полуфинал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк и Людмила Киченок сумели пробиться в полуфинал хардового турнира WTA на Тенерифе (Испания) в парном разряде.

Украинки в трех сетах обыграли венгерский дуэт Анна Бондарь/Далма Галфи. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

1/4 финала

Людмила Киченок/Марта Костюк - Анна Бондарь/Далма Галфи – 6:1, 3:6, 10:7

В полуфинале Костюк и Киченок встретятся с победителем матча Дарья Юрак/Андрея Клепач – Ирина Хромачева/Данка Ковинич. Вчера украинки в 1/8 финала обыграли испанский дуэт Паула Ариас-Манхон/Сара Соррибес-Тормо.

Источник — Sport.ua

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