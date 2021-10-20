Костюк и Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Испании

Украинский дуэт Марта Костюк/Людмила Киченок сумели пробиться в четвертьфинал парного турнира в испанском Тенерифе.
В поединке 1/8 финала украинки справились с дуэтом из Испании Паула Ариас-Манхон/Сара Соррибес-Тормо - 6:0, 6:3.
В четвертьфинале Костюк и Киченок сыграют против венгерского дуэта Анна Бондар/Дальма Гальфи.
В одиночном разряде турнира продолжает участие Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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