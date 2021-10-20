Костюк и Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Испании

Марта Костюк и Людмила Киченок одержали уверенную победу

  • 20.10.2021 15:21
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Костюк и Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинский дуэт Марта Костюк/Людмила Киченок сумели пробиться в четвертьфинал парного турнира в испанском Тенерифе.

В поединке 1/8 финала украинки справились с дуэтом из Испании Паула Ариас-Манхон/Сара Соррибес-Тормо - 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Костюк и Киченок сыграют против венгерского дуэта Анна Бондар/Дальма Гальфи.

В одиночном разряде турнира продолжает участие Элина Свитолина.

Источник — Sport.ua

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