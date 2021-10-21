Томас ТУХЕЛЬ: «Лукаку и Вернер пропустят несколько следующих матчей»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, насколько тяжелые травмы получили его форварды, Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Мальме» (победа 4:0):

«Ромелу подвернул лодыжку, когда на него сфолили в штрафной, а у Тимо травма подколенного сухожилия, так что им обоим потребуется время на восстановление. Нам нужно провести больше обследований, чтобы быть более точными в сроках, но они будут отсутствовать в нескольких следующих матчах.

Без Ромелу и Тимо, у нас будет классная конкуренция на позиции форварда. Это время показать себя для Кая Хаверца и Каллума Хадсона-Одои. Думаю, что они голодны к игровому времени, поэтому обязательно воспользуются своим шансом».