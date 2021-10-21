16 из 27 стран Евросоюза выступили против Суперлиги

Среди них есть и Италия с Испанией

  • 21.10.2021 13:57
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16 из 27 стран Евросоюза выступили против Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас Суд Евросоюза по запросу коммерческого суда Мадрида изучает, имеют ли УЕФА и ФИФА право полного контроля над мировым футболом.

При этом 16 из 27 стран Евросоюза уже письменно сообщили суду, что выступают против идеи создания Суперлиги. В число этих стран вошли и Италия с Испанией – страны, в которых базируются три клуба, которые до сих пор не отказались от проекта: «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

Ожидается, что вскоре к числу стран, которые выступают против Суперлиги, присоединится и Германия. Публичные слушания Суд Евросоюза проведет в первой половине 2022 года, и через несколько месяцев после этого вынесет свой вердикт.

Ранее УЕФА пришлось отказаться от дела против основателей Суперлиги после того, как соответствующее решение вынес суд Мадрида. УЕФА подал апелляцию на это решение.

Источник — Sky Sports

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