Суд запретил УЕФА наказывать клубы-участники Суперлиги

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» выступили с заявлением

  • 30.07.2021 20:24
  • 2128 просмотров
  • 14 комментариев
Суд запретил УЕФА наказывать клубы-участники Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлиги, «Ювентус», «Реал» и «Барселона», выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о том, что Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА на решение, которое запрещало УЕФА отстранять от своих турниров клубы-участники Суперлиги:

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» с удовлетворением принимают к сведению решение Мадридского суда, который обязал УЕФА прекратить действия, предпринятые в отношении клубов-основателей Суперлиги Европы, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трех нижеподписавшихся клубов и снятие штрафов и ограничений с остальных девяти клубов. Это позволит избежать дальнейших разбирательств.

Трибунал принял просьбу основателей Суперлиги, отклонил апелляцию УЕФА и подтвердил, что в случае, если организация не выполнит решение, то столкнется со штрафами и ответственностью. Дело будет рассмотрено судом Евросоюза, который изучит монополию УЕФА в европейском футболе.

Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА назвал себя законодателем и единственным признанным обладателем прав на проведение европейских соревнований. Эта монополистическая и противоречивая позиция наносит ущерб футболу и его балансу.

Как было наглядно продемонстрировано, финансовый контроль в европейском футболе неадекватен, он применялся ненадлежащим образом. Клубам, участвующим в европейских соревнованиях, должно быть гарантировано право руководить соревнованиями.

Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам со стороны УЕФА. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать проект Суперлиги конструктивно и совместно, рассчитывая на вклад всех заинтересованных сторон: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций.

Мы осознаем, что некоторые элементы нашего предложения можно пересмотреть и, конечно, их можно реализовать на основе диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза».

Данное заявление было опубликовано на сайтах всех трех клубов. Однако оно не означает прекращение судебного противостояния между сторонами – теперь иск клубов к УЕФА рассмотрит Суд Евросоюза.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ювентус

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.07.2021 21:19
    0
    Логично.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.07.2021 21:10
    +3
    испанский суд!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.07.2021 21:08
    0
    firstromario, 30.07.2021 20:39
    вони б ще в печерський районний суд подали. хаха
    Он как раз специализируется на подобных делах. Есть устойчивая практика.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 30.07.2021 21:08
    -2
    ass36, 30.07.2021 20:49
    Суперлига это будущее, пускай богатые играют с богатыми, а бедные с бедными и будет всём счастье.
    Это лишнее. Спортивный принцип должен быть. Но Суперлига полюбому должна была появится хоть в каком-то виде, потом всё-равно бы исправили. А сейчас из-за нытиков будем наблюдать всё больше футбольного беспредела.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.07.2021 21:07
    0
    odiniznashih, 30.07.2021 21:01
    УЕФА - это ассоциация команд со своими правилами и никакой гражданский суд не может на них влиять.
    Это все равно, что я не хочу кого то видеть у себя дома, он подает в суд и суд решает, что я должен его принимать.
    Уточню, он подаёт иск в басманный суд москвы (так как его дедушка работал там дворником до революции), и он принимает такое решение.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 30.07.2021 21:04
    0
    Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:44
    Всё равно что наш условный Альянс подаст иск на УЄФА в Сумской суд
    А Альянс таки может!
    Может подать на владельца, чтобы он продолжал вкладывать деньги в клуб))
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 30.07.2021 21:02
    0
    Бабло, как всегда, побеждает...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 30.07.2021 21:01
    0
    УЕФА - это ассоциация команд со своими правилами и никакой гражданский суд не может на них влиять.
    Это все равно, что я не хочу кого то видеть у себя дома, он подает в суд и суд решает, что я должен его принимать.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 30.07.2021 21:01
    +1
    ass36, 30.07.2021 20:49
    Суперлига это будущее, пускай богатые играют с богатыми, а бедные с бедными и будет всём счастье.
    Хреновое будущее. Какой-то расизм сплошной получается. Эти навечно бедные, эти навечно богатые. И между собой не пересекаются, словно на разных планетах живут. Тупик сплошной, а не будущее.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.07.2021 20:59
    +2
    Мадридский суд где кум Переса глава суда наверно. Они бы не сильно начинали эту возню с участием клубов в управлении соревнованиями. Как казахи услышат что такая тема пошла как влезут в управление так Реал с Барселоной бедные будут.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 30.07.2021 20:49
    -9
    Суперлига это будущее, пускай богатые играют с богатыми, а бедные с бедными и будет всём счастье.
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:44
    +5
    Всё равно что наш условный Альянс подаст иск на УЄФА в Сумской суд
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 30.07.2021 20:39
    +6
    вони б ще в печерський районний суд подали. хаха
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:34
    +5
    Да им до одного места испанский суд
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 30.07.2021 20:39
    +6
    вони б ще в печерський районний суд подали. хаха
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:44
    +5
    Всё равно что наш условный Альянс подаст иск на УЄФА в Сумской суд
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:34
    +5
    Да им до одного места испанский суд
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.07.2021 21:10
    +3
    испанский суд!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.07.2021 20:59
    +2
    Мадридский суд где кум Переса глава суда наверно. Они бы не сильно начинали эту возню с участием клубов в управлении соревнованиями. Как казахи услышат что такая тема пошла как влезут в управление так Реал с Барселоной бедные будут.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 30.07.2021 21:01
    +1
    ass36, 30.07.2021 20:49
    Суперлига это будущее, пускай богатые играют с богатыми, а бедные с бедными и будет всём счастье.
    Хреновое будущее. Какой-то расизм сплошной получается. Эти навечно бедные, эти навечно богатые. И между собой не пересекаются, словно на разных планетах живут. Тупик сплошной, а не будущее.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.07.2021 21:19
    0
    Логично.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.07.2021 21:08
    0
    firstromario, 30.07.2021 20:39
    вони б ще в печерський районний суд подали. хаха
    Он как раз специализируется на подобных делах. Есть устойчивая практика.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.07.2021 21:07
    0
    odiniznashih, 30.07.2021 21:01
    УЕФА - это ассоциация команд со своими правилами и никакой гражданский суд не может на них влиять.
    Это все равно, что я не хочу кого то видеть у себя дома, он подает в суд и суд решает, что я должен его принимать.
    Уточню, он подаёт иск в басманный суд москвы (так как его дедушка работал там дворником до революции), и он принимает такое решение.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 30.07.2021 21:04
    0
    Maksim Dimitrov, 30.07.2021 20:44
    Всё равно что наш условный Альянс подаст иск на УЄФА в Сумской суд
    А Альянс таки может!
    Может подать на владельца, чтобы он продолжал вкладывать деньги в клуб))
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 30.07.2021 21:02
    0
    Бабло, как всегда, побеждает...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 30.07.2021 21:01
    0
    УЕФА - это ассоциация команд со своими правилами и никакой гражданский суд не может на них влиять.
    Это все равно, что я не хочу кого то видеть у себя дома, он подает в суд и суд решает, что я должен его принимать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности