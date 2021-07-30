Суд запретил УЕФА наказывать клубы-участники Суперлиги

Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлиги, «Ювентус», «Реал» и «Барселона», выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о том, что Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА на решение, которое запрещало УЕФА отстранять от своих турниров клубы-участники Суперлиги:

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» с удовлетворением принимают к сведению решение Мадридского суда, который обязал УЕФА прекратить действия, предпринятые в отношении клубов-основателей Суперлиги Европы, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трех нижеподписавшихся клубов и снятие штрафов и ограничений с остальных девяти клубов. Это позволит избежать дальнейших разбирательств.

Трибунал принял просьбу основателей Суперлиги, отклонил апелляцию УЕФА и подтвердил, что в случае, если организация не выполнит решение, то столкнется со штрафами и ответственностью. Дело будет рассмотрено судом Евросоюза, который изучит монополию УЕФА в европейском футболе.

Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА назвал себя законодателем и единственным признанным обладателем прав на проведение европейских соревнований. Эта монополистическая и противоречивая позиция наносит ущерб футболу и его балансу.

Как было наглядно продемонстрировано, финансовый контроль в европейском футболе неадекватен, он применялся ненадлежащим образом. Клубам, участвующим в европейских соревнованиях, должно быть гарантировано право руководить соревнованиями.

Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам со стороны УЕФА. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать проект Суперлиги конструктивно и совместно, рассчитывая на вклад всех заинтересованных сторон: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций.

Мы осознаем, что некоторые элементы нашего предложения можно пересмотреть и, конечно, их можно реализовать на основе диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза».

Данное заявление было опубликовано на сайтах всех трех клубов. Однако оно не означает прекращение судебного противостояния между сторонами – теперь иск клубов к УЕФА рассмотрит Суд Евросоюза.