Ансу ФАТИ: «Влюблен в Барселону с детства»

Форвард каталонцев – о продлении контракта с клубом

  • 21.10.2021 13:25
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Ансу ФАТИ: «Влюблен в Барселону с детства»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

18-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2027 года:

«Я очень счастлив продолжать отношения с клубом, в который влюблен с детства. Я работал на благо этой эмблемы все эти годы, и, слава Богу, «Барселона» дала мне возможность продолжать это делать.

Теперь, я должен продолжать работать над собой, чтобы восстановить уверенность в своих силах непосредственно на футбольном поле. Цель достаточно проста — как и всегда, развиваться день ото дня как игрок, личность, а также постоянно соревноваться с самим собой, чтобы затем выиграть все».

В контракте Фати прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

Источник — Sport.es

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