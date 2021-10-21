Ансу ФАТИ: «Влюблен в Барселону с детства»

18-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2027 года:

«Я очень счастлив продолжать отношения с клубом, в который влюблен с детства. Я работал на благо этой эмблемы все эти годы, и, слава Богу, «Барселона» дала мне возможность продолжать это делать.

Теперь, я должен продолжать работать над собой, чтобы восстановить уверенность в своих силах непосредственно на футбольном поле. Цель достаточно проста — как и всегда, развиваться день ото дня как игрок, личность, а также постоянно соревноваться с самим собой, чтобы затем выиграть все».

В контракте Фати прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.