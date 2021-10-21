Динамо потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов

Киевляне 10-й раз проиграли при Мирче Луческу

  • 21.10.2021 13:12
  • 553 просмотра
  • 6 комментариев
Динамо потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов
© ФК Динамо

В матче с «Барселоной» (0:1), который стал 70-м по счету в еврокубковых баталиях украинских и испанских клубов, «Динамо» потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов. Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде «Барселоне», 3 - «Реалу» и 2 - «Вильярреалу».

К слову, поражение от «Барсы» стало 10-м для «Динамо» при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.

10 поражений «Динамо» в гостях у команд из Испании

 

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

21.03.1973

КЧ

1/4

Александр СЕВИДОВ

Реал

0:3

2.

18.03.1992

КЧ

ГТ

Анатолий ПУЗАЧ

Барселона

0:3

3.

29.09.1993

ЛЧ

1/16

Михаил ФОМЕНКО

Барселона

1:4

4.

19.10.2004

ЛЧ

ГТ

Йожеф САБО

Реал

0:1

5.

24.02.2005

КУ

1/16

Йожеф САБО

Вильярреал

0:2

6.

26.09.2006

ЛЧ

ГТ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Реал

1:5

7.

29.09.2009

ЛЧ

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Барселона

0:2

8.

04.11.2020

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

1:2

9.

18.03.2021

ЛЕ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Вильярреал

0:2

10.

20.10.2021

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

0:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 13:22
    +2
    Сурок должен накрыть поляну по данному торжеству, включая феерверки и танцы полу-голых девок
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:28 (изменен)
    +1
    --smart--Forever, 21.10.2021 13:22
    Сурок должен накрыть поляну по данному торжеству, включая феерверки и танцы полу-голых девок
    И ещё в честь этого всей ботве подвальной маразм...ик несенюк выдаст мешок мивины и КомпоТ
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 21.10.2021 13:19
    +1
    И после каждого из 90 поражений игроки и тренеры говорили, что надо вынести урок.
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:55
    0
    molekiller, 21.10.2021 13:51
    резинка ты от трусов,кода же ты захлебнешься своими фекалиями
    ты главное вовремя туши одно место оно уже горит у тебя
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 21.10.2021 13:51
    -1
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:28
    И ещё в честь этого всей ботве подвальной маразм...ик несенюк выдаст мешок мивины и КомпоТ
    резинка ты от трусов,кода же ты захлебнешься своими фекалиями
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 21.10.2021 13:19
    -1
    У некоторых столько игр в еврокубках нет, сколько у Динамо поражений в ЛЧ
    Ссылка
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