В матче с «Барселоной» (0:1), который стал 70-м по счету в еврокубковых баталиях украинских и испанских клубов, «Динамо» потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов. Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде «Барселоне», 3 - «Реалу» и 2 - «Вильярреалу».
К слову, поражение от «Барсы» стало 10-м для «Динамо» при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.
10 поражений «Динамо» в гостях у команд из Испании
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
21.03.1973
|
КЧ
|
1/4
|
Александр СЕВИДОВ
|
Реал
|
0:3
|
2.
|
18.03.1992
|
КЧ
|
ГТ
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Барселона
|
0:3
|
3.
|
29.09.1993
|
ЛЧ
|
1/16
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Барселона
|
1:4
|
4.
|
19.10.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Реал
|
0:1
|
5.
|
24.02.2005
|
КУ
|
1/16
|
Йожеф САБО
|
Вильярреал
|
0:2
|
6.
|
26.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Реал
|
1:5
|
7.
|
29.09.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Барселона
|
0:2
|
8.
|
04.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
1:2
|
9.
|
18.03.2021
|
ЛЕ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Вильярреал
|
0:2
|
10.
|
20.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
0:1
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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