В матче с «Барселоной» (0:1), который стал 70-м по счету в еврокубковых баталиях украинских и испанских клубов, «Динамо» потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов. Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде «Барселоне», 3 - «Реалу» и 2 - «Вильярреалу».

К слову, поражение от «Барсы» стало 10-м для «Динамо» при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.

10 поражений «Динамо» в гостях у команд из Испании

Дата Ранг Стадия Тренер «Динамо» Соперник Счет 1. 21.03.1973 КЧ 1/4 Александр СЕВИДОВ Реал 0:3 2. 18.03.1992 КЧ ГТ Анатолий ПУЗАЧ Барселона 0:3 3. 29.09.1993 ЛЧ 1/16 Михаил ФОМЕНКО Барселона 1:4 4. 19.10.2004 ЛЧ ГТ Йожеф САБО Реал 0:1 5. 24.02.2005 КУ 1/16 Йожеф САБО Вильярреал 0:2 6. 26.09.2006 ЛЧ ГТ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Реал 1:5 7. 29.09.2009 ЛЧ ГТ Валерий ГАЗЗАЕВ Барселона 0:2 8. 04.11.2020 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Барселона 1:2 9. 18.03.2021 ЛЕ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Вильярреал 0:2 10. 20.10.2021 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Барселона 0:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой раунд.