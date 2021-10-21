9-й тур
Кристал Пэлас
0 : 0
Ньюкасл
23.10.2021 17:00

Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Сороки» вряд ли могут рассчитывать на первую в сезоне победу

  • 21.10.2021 13:08
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Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе «Селхерст Парк» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Кристал Пэлас»

 

«Стекольщики» под руководством предыдущего главного тренера Роя Ходжсона заняли 14 место в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, набрав 44 очка. Поскольку «Кристал Пэлас» завершил чемпионат ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам, на тренерском мостике ожидаемо произошли изменения. В начале июля клуб возглавил легенда сборной Франции Патрик Виейра, ранее выступавший в АПЛ за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Пока 45-летний специалист не может похвастаться большими успехами на тренерском поприще, хоть в нем и видят перспективу. В первых восьми турах «Кристал Пэлас» набрал всего лишь восемь очков. Поражений было всего лишь два, но с ничейным исходом завершились сразу пять поединков. Если клуб намерен в будущем бороться за еврокубковую зону, нужно гораздо чаще побеждать.

«Ньюкасл»

 

Не так давно «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в этом сезоне, очевидно, «сороки» будут вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице, имея в активе лишь три балла – все благодаря ничьим.

Привести «Ньюкасл» к первой победе в сезоне уже в ближайшем матче постарается Грэм Джонс, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Стива Брюса. Этот поединок для клуба станет первым после изменений на тренерском мостике.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Кристал Пэлас» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Кристал Пэлас»: Гуаита – Митчелл, Гехи, Куяте, Уорд, Шлупп, Ридевалд, Макартур, Заха, Матета, Айю.

«Ньюкасл»: Дарлоу – Ричи, Фернандес, Кларк, Мерфи, Лонгстафф, Жоэлинтон, Хэйден, Хендрик, Гэйл, Сен-Максимен.

23 октября, суббота

«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл»
Лондон. Стадион «Селхерст Парк». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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