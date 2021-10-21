Эрик Рамирес дебютировал за Динамо в еврокубках

В матче с «Барселоной» (0:1) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 22-летнего нападающего из Венесуэлы Эрика Рамиреса. Он стал игроком 28-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян на международной арене, в том числе 6-м - из Южной Америки. Как правило, премьеры динамовских легионеров-«пионеров» проходили довольно успешно. Фиаско в первом матче в еврокубках испытали полпреды лишь 5 стран: Люксембурга и, что самое любопытное, 4-х южноамериканских - Аргентины, Колумбии, Уругвая и Венесуэлы.
Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Южной Америки
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Аргентина
|
04.11.2003
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Роберто НАННИ
|
Арсенал (г)
|
0:1
|
Колумбия
|
13.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хосе МОРЕНО
|
Стяуа (д)
|
1:4
|
Парагвай
|
16.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Порту (д)
|
2:2
|
Уругвай
|
06.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Брюгге (г)
|
0:1
|
Венесуэла
|
20.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Эрик РАМИРЕС
|
Барселона (г)
|
0:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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