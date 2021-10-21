Эрик Рамирес дебютировал за Динамо в еврокубках

В матче с «Барселоной» (0:1) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 22-летнего нападающего из Венесуэлы Эрика Рамиреса. Он стал игроком 28-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян на международной арене, в том числе 6-м - из Южной Америки. Как правило, премьеры динамовских легионеров-«пионеров» проходили довольно успешно. Фиаско в первом матче в еврокубках испытали полпреды лишь 5 стран: Люксембурга и, что самое любопытное, 4-х южноамериканских - Аргентины, Колумбии, Уругвая и Венесуэлы.

Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Южной Америки

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Пюник (д) 4:0 Аргентина 04.11.2003 ЛЧ ГТ Роберто НАННИ Арсенал (г) 0:1 Колумбия 13.09.2006 ЛЧ ГТ Хосе МОРЕНО Стяуа (д) 1:4 Парагвай 16.09.2015 ЛЧ ГТ Дерлис ГОНСАЛЕС Порту (д) 2:2 Уругвай 06.08.2019 ЛЧ КР3 Карлос ДЕ ПЕНА Брюгге (г) 0:1 Венесуэла 20.10.2021 ЛЧ ГТ Эрик РАМИРЕС Барселона (г) 0:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.