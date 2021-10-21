Эрик Рамирес дебютировал за Динамо в еврокубках

Венесуэлец стал игроком 28-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян в еврокубках

  • 21.10.2021 12:44
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Эрик Рамирес дебютировал за Динамо в еврокубках
© ФК Динамо

В матче с «Барселоной» (0:1) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 22-летнего нападающего из Венесуэлы Эрика Рамиреса. Он стал игроком 28-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян на международной арене, в том числе 6-м - из Южной Америки. Как правило, премьеры динамовских легионеров-«пионеров» проходили довольно успешно. Фиаско в первом матче в еврокубках испытали полпреды лишь 5 стран: Люксембурга и, что самое любопытное, 4-х южноамериканских - Аргентины, Колумбии, Уругвая и Венесуэлы.

Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Южной Америки

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Пюник (д)

4:0

Аргентина

04.11.2003

ЛЧ

ГТ

Роберто НАННИ

Арсенал (г)

0:1

Колумбия

13.09.2006

ЛЧ

ГТ

Хосе МОРЕНО

Стяуа (д)

1:4

Парагвай

16.09.2015

ЛЧ

ГТ

Дерлис ГОНСАЛЕС

Порту (д)

2:2

Уругвай

06.08.2019

ЛЧ

КР3

Карлос ДЕ ПЕНА

Брюгге (г)

0:1

Венесуэла

20.10.2021

ЛЧ

ГТ

Эрик РАМИРЕС

Барселона (г)

0:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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