Кадим ХАРРИС: «Первым делом спросил, каково в Украине темнокожим»

Как бывший игрок АПЛ оказался в украинской Первой лиге

  • 21.10.2021 11:01
  • 2240 просмотров
  • 10 комментариев
Кадим ХАРРИС: «Первым делом спросил, каково в Украине темнокожим»
© ФК Металист. Кадим Харрис

Кадим Харрис прекрасно знает, как заявить о себе после подписания контракта с новым клубом.

Когда он перешел в «Шеффилд Уэнсдей», Харрис красиво забил первый гол в дебютном матче. И вот совсем недавно 28-летний уроженец Лондона стал первым англичанином, который забил мяч за украинский клуб.

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«Я подписал контракт, а на следующий день дебютировал — и забил. Было здорово», — рассказывает порталу The Athletic полузащитник харьковского «Металлиста», которому для того, чтобы отличиться, потребовалось каких-то 13 минут.

«Я и знать не знал, что могу оказаться в Украине. Я рассматривал варианты перебраться за границу, но уж точно никак не думал про Украину. Со мной связалось несколько команд, но ни одна из них не пришлась по вкусу мне или моей семье. А затем мне позвонил агент из Украины. Стоило мне услышать его рассказ о «Металлисте», как я тут же определился со своим решением».

«Металлист» выступает в Первой лиге — во втором дивизионе. Еще пару лет назад он был одним из сильнейших клубов на постсоветском пространстве, однако финансовые трудности привели к расформированию команды.

Планы клуба вернуться в УПЛ и вновь побороться за еврокубки импонировали Харрису, который также не мог проигнорировать тот факт, что аутсайдер играет на 40-тысячном стадионе. По его словам, долго он даже не раздумывал.

«Я сразу понял, что надо самому сесть на самолет и посмотреть, каково оно. И первым, что я спросил представителя клуба, был вопрос о том, каково в Украине темнокожим. Это меня волновало на все 100 процентов. Но когда я оказался на месте и своими глазами увидел, как болельщики любят свой клуб и как себя ведут люди на улицах… я был приятно удивлен».

«Я посоветовался с папой, который больше остальных сомневался в правильности моего решения. Я рассказал ему о своих впечатлениях и о том, как меня встретили. Это его успокоило. И я могу с уверенностью сказать, что у меня и правда не было никаких проблем. Расизм? Я вообще с ним не сталкивался. Можно многого бояться, но в действительности все понять можно только по собственному опыту».

«В Англии много одаренных ребят, которые не добиваются многого просто потому, что их не ценят в клубах. Иногда нужно покинуть родину для того, чтобы найти своих фанатов и настоящее признание».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кадим Харрис (слева) празднует взятие ворот в АПЛ

Контракт быстроногого Харриса истек в июне, и какое-то время он посвятил восстановлению от травмы латеральной связки. После этого он тренировался с «Редингом», но найти свой клуб помешал запрет на трансферы.

«Уэнсдей» не был клубом амбициозным, и его единственной задачей было не пойти на понижение. Для этого клубу из Чемпионшипа нужно было переиграть «Дерби Каунти» в последнем матче сезона, но не срослось. Вылетев в Лигу 1, «Шеффилд» перестал казаться Харрису лучшим местом для продолжения карьеры.

«В Рождество мне предложили новый контракт — на словах. Я знал, что потяну эту команду, и я уважаю «Шеффилд», но такое будущее не было в моих интересах. Клубу нужны те, кто намерен бороться. Я не был заинтересован в этой битве. Я сражался за выживание на 100 процентов и делал все, но после нашего фиаско я был готов к чему-то новому».

Харрис останется в Харькове, как минимум, до следующего лета. Его цель — добиться выхода в УПЛ. Подопечные Александра Кучера занимают вершину таблицы после 14 матчей. Сам Харрис вышел на поле шесть раз, дважды забив. Он, конечно, недоволен — в его планах, как минимум, забить десять. Но пока он только обживается и старается адаптироваться к незнакомой ему культуре.

«Футбол — это развлечение, и я, прежде всего, хочу заводить народ на трибунах. Мне мешает языковой барьер, но все старались относиться ко мне максимально доброжелательно. Я подучиваю русский язык и планирую нанять репетитора. Впрочем, мы и так можем все друг другу сказать, ведь футбол понятен без слов. Я надеюсь, что останусь в истории клуба».

Источник — The Athletic

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
    tima fialko, 21.10.2021 12:02
    +4
    Є сорт людей які вишукують негатив і звичайно знаходять-де його нема.Цей же хлопець добрий,позитивний.Якщо щось і буде,то це не позбавить його здорового глузду в реакціі і вирішенні будь-якої проблеми.Щасти в Україні!
    Ссылка
    ДаёшьСуперлигу
    ДаёшьСуперлигу, 21.10.2021 11:41
    +4
    Пакистанские и африканские студенты медунивера спокойно бродят по задворкам города с районными больницами. Да ещё и на своём разговаривают.
    Ссылка
    robot61
    robot61, 21.10.2021 11:41
    +4
    Грай синку-я бачу що ти не мос..ль !!!
    Ссылка
    GeloN83
    GeloN83, 21.10.2021 11:50
    +2
    А у Тайсона він питав?....
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 21.10.2021 11:26
    +1
    Один темнокожий хоккеист недавно убежал от нас. Но в футболе дела получше вроде.
    Ссылка
    robot61
    robot61, 21.10.2021 11:46
    0
    Металу треба попробувати грати більше на креативного Харіса!
    Ссылка
    ДаёшьСуперлигу
    ДаёшьСуперлигу, 21.10.2021 11:42
    0
    New Zealander, 21.10.2021 11:26
    Один темнокожий хоккеист недавно убежал от нас. Но в футболе дела получше вроде.
    Зато баскетболисты в каждой команде.
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 21.10.2021 11:18
    0
    Вадим Харрис
    Ссылка
    Умник
    Умник, 21.10.2021 11:23
    -2
    Прямо у пограничника такое спросил ?)))
    Ссылка
    yurchik553
    yurchik553, 21.10.2021 11:15
    -3
    Погано, расисти нападуть і яйка відірвуть
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