Кадим ХАРРИС: «Первым делом спросил, каково в Украине темнокожим»

Кадим Харрис прекрасно знает, как заявить о себе после подписания контракта с новым клубом.

Когда он перешел в «Шеффилд Уэнсдей», Харрис красиво забил первый гол в дебютном матче. И вот совсем недавно 28-летний уроженец Лондона стал первым англичанином, который забил мяч за украинский клуб.

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«Я подписал контракт, а на следующий день дебютировал — и забил. Было здорово», — рассказывает порталу The Athletic полузащитник харьковского «Металлиста», которому для того, чтобы отличиться, потребовалось каких-то 13 минут.

«Я и знать не знал, что могу оказаться в Украине. Я рассматривал варианты перебраться за границу, но уж точно никак не думал про Украину. Со мной связалось несколько команд, но ни одна из них не пришлась по вкусу мне или моей семье. А затем мне позвонил агент из Украины. Стоило мне услышать его рассказ о «Металлисте», как я тут же определился со своим решением».

«Металлист» выступает в Первой лиге — во втором дивизионе. Еще пару лет назад он был одним из сильнейших клубов на постсоветском пространстве, однако финансовые трудности привели к расформированию команды.

Планы клуба вернуться в УПЛ и вновь побороться за еврокубки импонировали Харрису, который также не мог проигнорировать тот факт, что аутсайдер играет на 40-тысячном стадионе. По его словам, долго он даже не раздумывал.

«Я сразу понял, что надо самому сесть на самолет и посмотреть, каково оно. И первым, что я спросил представителя клуба, был вопрос о том, каково в Украине темнокожим. Это меня волновало на все 100 процентов. Но когда я оказался на месте и своими глазами увидел, как болельщики любят свой клуб и как себя ведут люди на улицах… я был приятно удивлен».

«Я посоветовался с папой, который больше остальных сомневался в правильности моего решения. Я рассказал ему о своих впечатлениях и о том, как меня встретили. Это его успокоило. И я могу с уверенностью сказать, что у меня и правда не было никаких проблем. Расизм? Я вообще с ним не сталкивался. Можно многого бояться, но в действительности все понять можно только по собственному опыту».

«В Англии много одаренных ребят, которые не добиваются многого просто потому, что их не ценят в клубах. Иногда нужно покинуть родину для того, чтобы найти своих фанатов и настоящее признание».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кадим Харрис (слева) празднует взятие ворот в АПЛ

Контракт быстроногого Харриса истек в июне, и какое-то время он посвятил восстановлению от травмы латеральной связки. После этого он тренировался с «Редингом», но найти свой клуб помешал запрет на трансферы.

«Уэнсдей» не был клубом амбициозным, и его единственной задачей было не пойти на понижение. Для этого клубу из Чемпионшипа нужно было переиграть «Дерби Каунти» в последнем матче сезона, но не срослось. Вылетев в Лигу 1, «Шеффилд» перестал казаться Харрису лучшим местом для продолжения карьеры.

«В Рождество мне предложили новый контракт — на словах. Я знал, что потяну эту команду, и я уважаю «Шеффилд», но такое будущее не было в моих интересах. Клубу нужны те, кто намерен бороться. Я не был заинтересован в этой битве. Я сражался за выживание на 100 процентов и делал все, но после нашего фиаско я был готов к чему-то новому».

Харрис останется в Харькове, как минимум, до следующего лета. Его цель — добиться выхода в УПЛ. Подопечные Александра Кучера занимают вершину таблицы после 14 матчей. Сам Харрис вышел на поле шесть раз, дважды забив. Он, конечно, недоволен — в его планах, как минимум, забить десять. Но пока он только обживается и старается адаптироваться к незнакомой ему культуре.

«Футбол — это развлечение, и я, прежде всего, хочу заводить народ на трибунах. Мне мешает языковой барьер, но все старались относиться ко мне максимально доброжелательно. Я подучиваю русский язык и планирую нанять репетитора. Впрочем, мы и так можем все друг другу сказать, ведь футбол понятен без слов. Я надеюсь, что останусь в истории клуба».