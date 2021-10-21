РАКИЦКИЙ: «В матче с Ювентусом мы какое-то время доминировали на поле»

Защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение от итальянского «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не боялись играть в привычный для себя футбол, даже какое-то время доминировали на поле и создавали голевые моменты. Таков футбол: сами не забили, а у соперников появился один шанс - они им воспользовались.

Это для нас всегда праздник: мы играем в российской премьер-лиге, для того чтобы участвовать в таких матчах. Не волновались и хотели показать, что можем и стремимся демонстрировать зрелищный футбол», - сказал Ракицкий.