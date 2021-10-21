Александр СОПКО: «Проблема не в том, что пять голов пропустили»

Специалист – о поражении «Шахтера» от «Реала»

  • 21.10.2021 10:03
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Александр СОПКО: «Проблема не в том, что пять голов пропустили»
© ФК Реал Мадрид

Экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал поражение «горняков» в матче с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Проблема «Шахтера» не в том, что они пять пропустили. Проблему я вижу в том, что они не забивают и моменты практически не создают. Вся вот эта игра в центре поля уже не эффективна в исполнении «Шахтера». Поэтому, я думаю, и тренерский штаб, и сами футболисты понимают, что игру надо менять. Ее надо ускорить, сделать чуть проще - может быть «box to box». Где-то больше длинных передач с борьбой и подборами», - сказал Сопко.

После трех матчей Лиги чемпионов в активе «Шахтера» одно очко и последнее место в группе. Свой следующий матч в самом престижном европейском турнире «горняки» проведут 3 ноября на выезде против «Реала».

Источник — Футбол 1/2/3

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