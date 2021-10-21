ЛЕОНЕНКО: «Игрокам Шахтера дали по носу и поставили на место»

Специалист – о поражении «горняков» «Реалу»

  • 21.10.2021 09:41
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  • 1 комментарий
ЛЕОНЕНКО: «Игрокам Шахтера дали по носу и поставили на место»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал», который завершился поражением донецкой команды - 0:5

«Шахтер» из этого матча может извлечь плюсы. Им дали по носу и поставили на место. Они поняли, что им есть куда расти. Каждому игроку «Шахтера» нужно представить себя в «Реале». Соответствуют ли они уровню этого клуба?

В этом матче многое решил глупый первый гол, который «горняки» забили сами себе и на этом все закончилось. «Шахтер» перестал играть, а «Реал» еще и прибавил за счет класса. Грустно, но после поражения нужно сделать выводы», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
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    dd dent
    dd dent, 21.10.2021 09:56
    +1
    Скорее уж в нос
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