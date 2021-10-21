Йожеф САБО: «Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч»

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Шахтера» в матче с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

«В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно забрать этот мяч. А кто будет забирать? Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио - эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который хорош в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому тут нужно поправлять», - сказал Сабо.

После трех матчей Лиги чемпионов в активе «Шахтера» одно очко и последнее место в группе. Свой следующий матч в самом престижном европейском турнире «горняки» проведут 3 ноября на выезде против «Реала».