Йожеф САБО: «Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч»

Специалист назвал главный фактор поражения «Шахтера» в матче с «Реалом»

  • 21.10.2021 09:17
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  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Шахтера» в матче с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

«В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно забрать этот мяч. А кто будет забирать? Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио - эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который хорош в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому тут нужно поправлять», - сказал Сабо.

После трех матчей Лиги чемпионов в активе «Шахтера» одно очко и последнее место в группе. Свой следующий матч в самом престижном европейском турнире «горняки» проведут 3 ноября на выезде против «Реала».

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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    cooperchack
    cooperchack, 21.10.2021 09:32
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    Специалист назвал главный фактор поражения Шахтера в матче с Реалом Пенисов с ума сошел
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