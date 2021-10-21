ЛЕОНЕНКО: «Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Почему так далеко?»

Специалист разобрал голы «Реала» в ворота «Шахтера»

  • 21.10.2021 07:39
  • 2667 просмотров
  • 3 комментария
ЛЕОНЕНКО: «Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Почему так далеко?»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Шахтера» в матче с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Реал» начал с уважением к «Шахтеру», но уважение было в районе 15-20 минут. Дали «Шахтеру» поиграть, поконтролировать мяч и выглядеть реально интересно. Потом «Реал» прибрал игру в свои руки и начал потихоньку заканчивать атаки. «Шахтер» тоже атаковал, но оборона «Реала» не давала создавать ничего опасного.

На 37-ой минуте Кривцов решил все закончить. У меня вопрос к Кривцову: «Зачем падал?». По Трубину еще вопросы. Где он стоял? Зачем так далеко?

Во втором тайме Винисиус решил, что пора забивать. Додо начал атаку, потеряли мяч. Потом был шедевральный пас от Модрича. Нужно это отметить, ведь у нас не все люди умеют исполнять, даже если руками разрешить. Вот так мы окончательно добили себя в игре с «Реалом».

Третий гол. Три человека обыграли шестерых. Это чтобы коротко и не затягивать», - сказал Леоненко.

После трех матчей Лиги чемпионов в активе «Шахтера» одно очко и последнее место в группе. Свой следующий матч в самом престижном европейском турнире «горняки» проведут 3 ноября на выезде против «Реала».

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 21.10.2021 09:22
    +1
    Тут Леоненко прав, Кривцов-это полный пипец, а Трубин не угадал, где правильно расположиться и этот нелепый гол перевернул игру, которая складывалась очень хорошо
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    cooperchack
    cooperchack, 21.10.2021 09:23
    0
    Специалист разобрал голы «Реала» в ворота «Шахтера»
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    GELO88
    online
    GELO88, 21.10.2021 09:05
    -2
    Нашим слонам яйца мешаот.
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