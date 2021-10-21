Жорже ЖЕЗУШ: «Мы не наиграли на четыре пропущенных мяча»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (0:4) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы весь вечер были в игре, Нойер сделал два отличных сейва, и это тоже сыграло свою роль. Результат должен был быть другим, мы не наиграли на четыре пропущенных мяча. Свежие игроки «Баварии» сделали игру», - сказал Жезуш.