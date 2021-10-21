Василий КАРДАШ: «Для Динамо еще не все потеряно»

Экс-игрок киевского «Динамо» Василий Кардаш подвел итоги поражения украинской команды от «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Барселона» наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим — это коллективная ошибка.

Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам «Барселоны». Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.

Все же, несмотря на второе поражение кряду, для «Динамо» еще не все потеряно. Тем более, что кроме «Баварии» другие соперники по группе, «Барселона» и «Бенфика», не кажутся непобедимыми», — считает Кардаш.