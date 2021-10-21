Один из худших. Яремчук получил низкую оценку за матч с Баварией

Авторитетный портал WhoScored поставил 25-летнему украинскому нападающему «Бенфики» Роману Яремчуку низкую оценку за матч 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:4).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и был заменен на Эвертона на 76-й минуте встречи.

За свою игру Роман получил оценку 5,8 балла. В составе «Бенфики» оценки ниже получили только защитники Отаменди (5,6) и Вертонген (5,7). Также оценку 5,7 получил форвард Пицци, который вышел вместо Рафы Силвы на 81-й минуте встречи.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.