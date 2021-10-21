Жорди АЛЬБА: «В детстве Пике любил брать на себя роль нападающего»

32-летний левый защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о домашней победе над киевским «Динамо» (1:0) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, как Жери (Пике) играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.

Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы», — сказал Альба.