Жорди АЛЬБА: «В детстве Пике любил брать на себя роль нападающего»

Футболист «Барселоны» подвел итоги победы над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (1:0)

  • 21.10.2021 04:29
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Жорди АЛЬБА: «В детстве Пике любил брать на себя роль нападающего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний левый защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о домашней победе над киевским «Динамо» (1:0) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, как Жери (Пике) играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.

Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы», — сказал Альба.

Источник — УЕФА

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