Жорди АЛЬБА: «В детстве Пике любил брать на себя роль нападающего»

32-летний левый защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о домашней победе над киевским «Динамо» (1:0) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы знаем, как Жери (Пике) играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.
Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы», — сказал Альба.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.