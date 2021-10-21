В поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» на выезде разбил швейцарский «Янг Бойз» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Янг Бойз» — «Вильярреал» — 1:4
Голы: Мешак, 77 — Пино 6, Х. Морено, 16, А. Морено, 88, Чуквуезе 90+2
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквезе (Вильярреал).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Альберто Морено (Вильярреал).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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