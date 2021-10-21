Сергей СИДОРЧУК: «Динамо чего-то не хватает в атаке. Возможно, Беседина»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от матча с «Барселоной» (0:1) на «Камп Ноу».

- Мы знали, что «Барселона» начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Так как они играли дома и имели 0 очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также понятно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.

- Мирча Луческу просил разыгрывать мяч через голкипера?

- Да. В принципе, мы всегда пытаемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда «Барселона» перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше.

- В прошлом году в ворота «Динамо» забил Пике, в этом году он снова забил. Почему не удается его удержать?

- Не знаю, мы, в принципе, анализировали всех футболистов, в том числе и по поводу стандартных положений. Если помните, тогда он тоже забил после передачи с фланга. Наверное, все дело в высоком уровне футболиста.

- После «Баварии» стал актуальным вопрос, что «Динамо» мало пробивает по воротам соперника, создает мало моментов. Сегодня вообще было 0 ударов в створ ворот…

- Не знаю, это, наверное, больше вопрос к Мистеру по поводу игры… В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот.

- Если «Бавария» сильно выделяется в группе, то с такой «Барселоной» можно бороться?

- В принципе, можно играть, но тоже тяжело. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашнюю игру.

- Мирча Луческу сказал, что, находясь на этом стадионе нельзя, не кайфовать. Вы это сегодня ощутили?

- Да, стадион классный. Действительно, мы получали удовольствие, особенно уже во втором тайме.