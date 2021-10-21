ГАСПЕРИНИ: «Мы учимся на таких матчах. Но хотим добиваться большего»

Наставник «Аталанты» разочарован поражением от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (2:3)

  • 21.10.2021 03:15
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ГАСПЕРИНИ: «Мы учимся на таких матчах. Но хотим добиваться большего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

«В матчах с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», один момент может решить исход матча. Если бы нам удалось забить третий гол, а мы были очень близки к этому, думаю, что мы могли победить.

Нам не хватало нескольких игроков, но у тех, кто играл, все получилось. Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» силен. Мы учимся на таких матчах, но в какой-то момент мы хотим перестать учиться и добиваться большего», — отметил Гасперини.

После первого тайма «Аталанта» вела со счетом 2:0, но удержать преимущество не сумела.

Источник — УЕФА

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