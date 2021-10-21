Ман Юнайтед
3 : 2
Аталанта
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Болельщики поддерживали в игроках веру»

Наставник английского клуба отметил вклад фанатов «красных дьяволов» в победу над «Аталантой»

  • 21.10.2021 02:38
  • 37 просмотров
  • 0 комментариев
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Болельщики поддерживали в игроках веру»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил болельщиков «красных дьяволов» после домашней победы над «Аталантой» (3:2) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Болельщики — огромная часть этого клуба. Пение, которое доносилось с трибун, поддерживало в игроках их веру. На наших домашних матчах Лиги чемпионов потрясающая атмосфера», — сказал Сульшер после матча.

«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 после первого тайма, но сумел вырвать победу.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности