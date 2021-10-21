Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Болельщики поддерживали в игроках веру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил болельщиков «красных дьяволов» после домашней победы над «Аталантой» (3:2) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.
«Болельщики — огромная часть этого клуба. Пение, которое доносилось с трибун, поддерживало в игроках их веру. На наших домашних матчах Лиги чемпионов потрясающая атмосфера», — сказал Сульшер после матча.
«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 после первого тайма, но сумел вырвать победу.
Источник — УЕФА
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