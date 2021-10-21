Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Болельщики поддерживали в игроках веру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил болельщиков «красных дьяволов» после домашней победы над «Аталантой» (3:2) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Болельщики — огромная часть этого клуба. Пение, которое доносилось с трибун, поддерживало в игроках их веру. На наших домашних матчах Лиги чемпионов потрясающая атмосфера», — сказал Сульшер после матча.

«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 после первого тайма, но сумел вырвать победу.