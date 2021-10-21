Жерар ПИКЕ: «Динамо ни разу не ударило в створ»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями о домашней победе над киевским «Динамо» (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пике стал автором единственного гола в матче.

«Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед «классико». Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить «Реал». Затем отправимся в Киев, и, если выиграем там, то будем играть здесь с «Бенфикой» за выход из группы.

После двух первых матчей, в которых мы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, эта игра имела важное турнирное значение. Нам нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Считаю, что мы хорошо справились с задачей, хотя нужно справляться лучше. «Динамо» ни разу не ударило в створ, но это потому, что они плотно сидели в обороне, и это доставило нам немало проблем.

Мы не привыкли проигрывать. Этот сезон начался для нас не так, как мы хотели. Мы помогаем молодым игрокам расти и совершенствоваться. Думаю, что если мы проявим терпение, то сможем бороться за титулы, особенно с учетом того, что в состав вернулись важные игроки, которые восстановились после травм», — отметил Пике.