Георгий БУЩАН: «Извлечем урок из этого момента»

27-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал выездное поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам нужно было более внимательно сыграть при этом «стандарте» (когда «Барселона» забила свой единственный гол в матче — прим. ред.). Посмотрим этот момент и извлечем из него урок», — сказал Бущан.

Бущан вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.