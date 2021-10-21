Георгий БУЩАН: «Извлечем урок из этого момента»

Вратарь киевского «Динамо» подвел итоги поражения от «Барселоны» (0:1)

  • 21.10.2021 01:23
  • 77 просмотров
  • 5 комментариев
Георгий БУЩАН: «Извлечем урок из этого момента»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

27-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал выездное поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в поединке 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам нужно было более внимательно сыграть при этом «стандарте» (когда «Барселона» забила свой единственный гол в матче — прим. ред.). Посмотрим этот момент и извлечем из него урок», — сказал Бущан.

Бущан вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ser Maz
    Ser Maz, 21.10.2021 01:33
    +1
    Вы на тренировках отрабатывает пасы назад? Вы в футбол играете или что? Все потери из-за этого. Провоцируете соперника на прессинг. А там или неточно или в аут.
    Ссылка
    antt
    antt, 21.10.2021 01:46
    0
    Там все дуже просто - подивитися за рухом Піке - він ніби спеціально прибіг гол забивати і не нападник. Хоча це добре що Мессі в ПСЖ - цікавий гол вчора забив одержавши пас від Мбаппе, влучив в штангу, і мяч покотився по лінії воріт схиляючись за лінію воріт, і аргентинець тут як тут його легенько добив. Вот що значить клас футболіста.
    Ссылка
    lizerginnn
    lizerginnn, 21.10.2021 01:41
    0
    Этот урок усвоим, два-три в новых пропустим. Вы ж вообще не умеете играть в футбол. Такое. Не пропустили много и слава богу. А где хоть намек на то что победить хотите? Где хоть одна осмысленная передача? Днари короче. Ваще эмоций не вызвала ваша игра
    Ссылка
    ali3uisaev
    online
    ali3uisaev, 21.10.2021 01:40
    0
    Cpочно. Oткрыт дoступ к самoй бoльшoй бaзе шкyp (фoтки, видeо, кoнтaкты и пepепиcки), все они любят сeкc и дaют пoчти кaждoму, не yпycти свoй шaнc ---- http://clmp.me/u/n0fTy
    Ссылка
    ali3uisaev
    online
    ali3uisaev, 21.10.2021 01:40
    0
    http://clmp.me/u/n0fTy
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности