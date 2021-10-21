ЦСКА София – Заря. Аудиотрансляция матча Лиги конференций

В четверг, 21 октября, состоится поединок группового этапа Лиги конференций, в котором софийский ЦСКА будет принимать луганскую «Зарю». Матч состоится в Софии на поле стадиона «Васил Левски» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Луганчане потерпели два поражения в группе, а перед ответственным выездом в Софию команда Виктора Скрипника потерпела унизительное поражение от донецкого «Шахтера» (1:6). Будем надеяться, в матче против ЦСКА «Заря» возьмет свои первые очки на евроарене в текущем сезоне.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Софии.

Комментатор матча ЦСКА София – «Заря» – Галина Виниченко.