Рональд КУМАН: «Должны были убить интригу раньше»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу 1:0 над «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов:

«Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

Теперь нас ждет Эль класико в воскресенье, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением».