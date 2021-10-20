Рональд КУМАН: «Должны были убить интригу раньше»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу 1:0 над «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов:
«Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.
Теперь нас ждет Эль класико в воскресенье, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением».
Источник — УЕФА
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