Сегодня, 20 октября «Зальцбург» в третьем туре Лиги чемпионов дома обыграл «Вольфсбург» со счетом 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Зальцбург).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Зальцбург).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Вольфсбург).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Зальцбург).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.