Лига чемпионов. Зальцбург дома обыграл Вольфсбург, Окафор оформил дубль

Сегодня «Зальцбург» в третьем туре Лиги чемпионов дома обыграл «Вольфсбург». Дубль на счету форварда австрийцев Ноа Окафора.

«Зальцбург» - «Вольфсбург» - 3:1

Голы: Адейеми 3, Окафор 65, 77 – Нмеча 15

«Зальцбург» набрал 7 очков и укрепил свое лидерство в группе G. «Вольфсбург» остался третьим с 2 баллами. Также в группе G сегодня состоится матч «Лилль» - «Севилья», но «Зальцбург» останется лидером квартета при любом его исходе.