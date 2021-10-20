Лига чемпионов. Зальцбург дома обыграл Вольфсбург, Окафор оформил дубль

Сегодня «Зальцбург» в третьем туре Лиги чемпионов дома обыграл «Вольфсбург». Дубль на счету форварда австрийцев Ноа Окафора.
«Зальцбург» - «Вольфсбург» - 3:1
Голы: Адейеми 3, Окафор 65, 77 – Нмеча 15
«Зальцбург» набрал 7 очков и укрепил свое лидерство в группе G. «Вольфсбург» остался третьим с 2 баллами. Также в группе G сегодня состоится матч «Лилль» - «Севилья», но «Зальцбург» останется лидером квартета при любом его исходе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.