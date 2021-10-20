Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне понравился второй тайм»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Конечно, я недоволен счетом, недоволен первым таймом. Мне понравился второй тайм, то, как мы играли, как преодолели барьер боязни играть с «Барселоной». Мы могли добиться большего, то, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов, на который нужно подняться и нам. Игроки «Барселоны» не только быстры и техничны, но также были агрессивны, совершили 18 фолов.

Во втором тайме мы не боялись играть, не боялись выходить в атаку. Сила «Барселоны» сегодня - в агрессивности при прессинге в атаке.

Мы имели в начале игры выход 3 в 1, приняли неправильные решения. На таком уровне такое надо забивать. Этот гол многое изменил бы.

Почему мы и «Шахтер» не забиваем в ЛЧ? Потому что уровень нашего чемпионата намного ниже, чем уровень Лиги чемпионов. Когда играешь с такими командами, понимаешь, что еще много работы».