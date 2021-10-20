Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне понравился второй тайм»

Наставник «Динамо» - о матче против «Барселоны»

  • 20.10.2021 22:19
  • 2375 просмотров
  • 9 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне понравился второй тайм»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Конечно, я недоволен счетом, недоволен первым таймом. Мне понравился второй тайм, то, как мы играли, как преодолели барьер боязни играть с «Барселоной». Мы могли добиться большего, то, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов, на который нужно подняться и нам. Игроки «Барселоны» не только быстры и техничны, но также были агрессивны, совершили 18 фолов.

Во втором тайме мы не боялись играть, не боялись выходить в атаку. Сила «Барселоны» сегодня - в агрессивности при прессинге в атаке.

Мы имели в начале игры выход 3 в 1, приняли неправильные решения. На таком уровне такое надо забивать. Этот гол многое изменил бы.

Почему мы и «Шахтер» не забиваем в ЛЧ? Потому что уровень нашего чемпионата намного ниже, чем уровень Лиги чемпионов. Когда играешь с такими командами, понимаешь, что еще много работы».

Источник — Sport.ua

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    online
    Chuess, 20.10.2021 22:48
    0
    Наши клубы показывают как играть нельзя. Эти мажоры хороши только на уровне Мариуполя, Львова и Миная. Очень жаль на такое смотреть который год подряд
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 20.10.2021 22:38 (изменен)
    -1
    тебе второй тайм понравился а мне твоя зарплата за такие!!! труды!!!...
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    Alesana
    Alesana, 20.10.2021 22:24
    -1
    Издеваються как хотят, над простыми смертными
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    Cityzen83
    Cityzen83, 20.10.2021 22:39
    -2
    Лайт режиме
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    mag313
    mag313, 20.10.2021 22:31
    -2
    Уровень чемпионата ниже и футболистов тоже ниже(. Поэтому "борьба" Шахтёра и Динамо в ЧУ единственное что мы будем "смотреть" от наших супер клубов). Остальное как в песне "Какая боль"
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    Cityzen83
    Cityzen83, 20.10.2021 22:39
    -3
    Да ужасно! Барса сейчас никакущая, да и второй тайм в лай режиме играла. И ни одного удара, даже на фоне такой Барселоны как колхозники. Шахте и Динамо бы в Лиге конференций играть. При должном настрое можно и ближе к финалу добраться и очки в таблицу принести.
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    Рождённые в автобусе
    online
    Рождённые в автобусе, 20.10.2021 22:35
    -3
    С 0000000 ударов
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 20.10.2021 22:28
    -3
    Потому что уровень нашего чемпионата намного ниже, чем уровень УПЛ. Нашего - это какого? Румынского?
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    rosti79
    rosti79, 20.10.2021 22:27
    -3
    такую мертвую барсу надо выносить 6:0
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