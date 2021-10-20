Виктор СКРИПНИК: «Турнирное положение очень шаткое»

Наставник «Зари» - о матче против софийского ЦСКА

  • 20.10.2021 21:54
  • 1435 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Турнирное положение очень шаткое»
© Футбол 1. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги конференций против софийского ЦСКА:

«Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. Завтра очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та Заря, которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет завтрашняя игра.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины не примет участие в матче целый ряд футболистов, поэтому предстоящий матч — хороший шанс для тех, кто не имеет достаточно игровой практики. 

Касаемо наших усилий, все просто — нужно забить в ворота соперника и оставить свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой многое можно говорить, а у нас даже ничьи нет — лишь два поражения. Мы не боимся соперников, но уважаем, а ребята хотят показать себя на фоне такого сильного соперника как ЦСКА».

Источник — ФК Заря

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 20.10.2021 21:55
    +5
    по традиции мы должны сыграть 0-3. Скрипник очень удивит, если будет вообще другой счет
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    Alex Romanov
    Alex Romanov, 20.10.2021 22:10
    +2
    Это тот момент, когда два наших гранда дают сбой и нужен кто-то ещё, что бы вытащил Украину в этом евросезоне. В приницпе Заря Вернидуба-Рафаилова заняла бы 2 место в такой группе и принесла бы очки, в эту же Зарю я не верю.
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    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 22:47
    0
    Alex Romanov, 20.10.2021 22:10
    Это тот момент, когда два наших гранда дают сбой и нужен кто-то ещё, что бы вытащил Украину в этом евросезоне. В приницпе Заря Вернидуба-Рафаилова заняла бы 2 место в такой группе и принесла бы очки, в эту же Зарю я не верю.
    дК, ШД раньше тоже приносили баллы,а сейчас что???
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    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 22:46
    0
    Alex Romanov, 20.10.2021 22:10
    Это тот момент, когда два наших гранда дают сбой и нужен кто-то ещё, что бы вытащил Украину в этом евросезоне. В приницпе Заря Вернидуба-Рафаилова заняла бы 2 место в такой группе и принесла бы очки, в эту же Зарю я не верю.
    В принципе Заря Вернидуба играла в такой группе,и состав у них был сильнее.. Вылетели..
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    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 22:44
    0
    Руслан Луценко, 20.10.2021 22:40
    Скажите кто- то сСкрипнику , что они на дне, там по умолчанию,не может быть шаткого положения.Дно оно двигается незаметно ,по см в год..))))
    В прошлом сезоне у Зари было хуже ,но вышли на 3 е место, молодцы
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    Руслан Луценко
    Руслан Луценко, 20.10.2021 22:40
    -1
    Скажите кто- то сСкрипнику , что они на дне, там по умолчанию,не может быть шаткого положения.Дно оно двигается незаметно ,по см в год..))))
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 20.10.2021 22:25
    -1
    Виктор СКРИПНИК: «Турнирное положение очень шаткое»
    Я бы перефразировал бы.... турнирной положение безнадёжное
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