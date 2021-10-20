Бенфика – Бавария. Яремчук выйдет с первых минут

Тренеры команд определились с составами

  • 20.10.2021 21:21
  • 407 просмотров
  • 1 комментарий
Бенфика – Бавария. Яремчук выйдет с первых минут
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 октября «Бенифка» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Бенфики».

Составы команд:

«Бенифка»: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Андре Алмейда, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Нуньес

«Бавария»: Нойер – Люка Эрнандес, Упамекано, Зюле, Павар – Забитцер, Киммих – Сане, Мюллер, Коман - Левандовски

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 20.10.2021 21:43 (изменен)
    0
    Левандовский против Яремчука. Польша против Украины. Кто кого?
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