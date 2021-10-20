Бенфика – Бавария. Яремчук выйдет с первых минут

Сегодня, 20 октября «Бенифка» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Бенфики».
Составы команд:
«Бенифка»: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Андре Алмейда, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Нуньес
«Бавария»: Нойер – Люка Эрнандес, Упамекано, Зюле, Павар – Забитцер, Киммих – Сане, Мюллер, Коман - Левандовски
Источник — УЕФА
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