Жена Малиновского: «У Аталанты была адская ночь в Манчестере»

Сегодня, 20 октября, «Аталанта» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Жена украинского хавбека «Аталанты» Роксана Малиновская у себя в Инстаграме рассказала о том, какой «теплый» прием устроили «Аталанте» в одной из гостиниц Манчестера:

«Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Вы думаете, это случайность? Нет.

Такой «теплый» прием со стороны местного населения оставляет ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча, и, возможно, то же самое вдруг произойдет в итальянском отеле».