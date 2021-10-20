В четверг, 21 октября ЦСКА София в матче третьего тура Лиги конференций примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
ЦСКА София – «Заря». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
После двух туров ЦСКА идет третьей в турнирной таблице группы С с 1 очком в активе. «Заря» четвертая с 0 баллов.
Источник — Sport.ua
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