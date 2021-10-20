У Динамо U-19 все хорошо. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

Команда Игоря Костюка не пропустила ни одного гола

  • 20.10.2021 19:11
  • 2037 просмотров
  • 1 комментарий
У Динамо U-19 все хорошо. Таблица Юношеской Лиги УЕФА
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 в матче третьего тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА сыграло вничью 0:0 с «Барселоной» U-19.

Команда Игоря Костюка в трех матчах не пропустила ни одного гола и с 7 пунктами лидирует в квартете. В другом матче дня «Бенфика» U-19 разгромила «Баварию» U-19 со счетом 4:0 и сейчас имеет 6 очков.

Юношеская команда «Барселоны» идет на 3-м месте, а вот «Бавария» U-19, в отличие от первой команды, пока без набранных пунктов.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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    dd dent
    dd dent, 20.10.2021 19:29
    0
    Старшим бы так
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