У Динамо U-19 все хорошо. Таблица Юношеской Лиги УЕФА

«Динамо» U-19 в матче третьего тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА сыграло вничью 0:0 с «Барселоной» U-19.
Команда Игоря Костюка в трех матчах не пропустила ни одного гола и с 7 пунктами лидирует в квартете. В другом матче дня «Бенфика» U-19 разгромила «Баварию» U-19 со счетом 4:0 и сейчас имеет 6 очков.
Юношеская команда «Барселоны» идет на 3-м месте, а вот «Бавария» U-19, в отличие от первой команды, пока без набранных пунктов.
Источник — Sport.ua
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