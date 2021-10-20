Марченко завершил борьбу на турнире в Москве

Украинский теннисист Илья Марченко (№164 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в России.



В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, проиграл австралийцу Джона Миллмана (№62 АТР).



Кубок Кремля. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Джон Миллман (Австралия) – 1:6, 7:5, 4:6



Отметим, что в предыдущем матче Марченко впервые за 5 лет обыграл соперника из топ-50 мирового рейтинга.