Марченко завершил борьбу на турнире в Москве

Украинский теннисист Илья Марченко (№164 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в России.
В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, проиграл австралийцу Джона Миллмана (№62 АТР).
Кубок Кремля. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Джон Миллман (Австралия) – 1:6, 7:5, 4:6
Отметим, что в предыдущем матче Марченко впервые за 5 лет обыграл соперника из топ-50 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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