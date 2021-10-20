Марченко завершил борьбу на турнире в Москве

Илья не смог пробиться в 1/4 финала

  • 20.10.2021 19:02
  • 407 просмотров
  • 2 комментария
Марченко завершил борьбу на турнире в Москве
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№164 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в России.
 
В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, проиграл австралийцу Джона Миллмана (№62 АТР).
  
Кубок Кремля. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Джон Миллман (Австралия) – 1:6, 7:5, 4:6
 
Отметим, что в предыдущем матче Марченко впервые за 5 лет обыграл соперника из топ-50 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 20.10.2021 19:24
    -2
    Больше обидно что сегодня никто из одиночек не выиграл, теперь остается болеть за парников Леся врядли удивит, хотя хочется верить, но нет!
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    Serhiy (Миколаїв)
    Serhiy (Миколаїв), 20.10.2021 19:14
    -2
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