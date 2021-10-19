Кубок Кремля. Марченко обыграл пятого сеяного

Украинец уверенно справился с Александром Бубликом

  • 19.10.2021 15:43
  • 782 просмотра
  • 4 комментария
Кубок Кремля. Марченко обыграл пятого сеяного
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Илья Марченко сотворил сенсацию в первом раунде московского хардового турнра АТР Кубок Кремля. Украинец в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира и пятый номер посева турнира, Александра Бублика из Казахстана. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1-й раунд

Александр Бублик (Казахстан, 5) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 3:6

Для Марченко это первая победа над соперником из топ-50 мирового рейтинга за более чем пять лет. Предыдущая была одержана еще 29 августа 2016 года. Тогда Марченко в третьем раунде US Open обыграл австралийца Ника Кирьоса – 4:6, 6:4, 6:1, отказ Кирьоса.

Следующим соперником Марченко в Москве будет 62-я ракетка мира, австралиец Джон Миллман.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 19.10.2021 16:05
    +1
    Ну вот.
    Я писал, что может))
    А народ его тут сразу списал.
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 19.10.2021 16:42
    0
    И можно ехать домой.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 19.10.2021 16:24
    0
    Вот так всего Даяна проиграла в Москве и то сама слила матч, а Бублику спасибо за цирк, давно так не ржал с мужских матчей! А Марченко сегодня стабильно держал подачу за счёт чего и выиграл!
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    Andy Chak
    Andy Chak, 19.10.2021 16:05
    0
    Прорвало Іллюху на параші)))
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