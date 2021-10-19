Кубок Кремля. Марченко обыграл пятого сеяного

Илья Марченко сотворил сенсацию в первом раунде московского хардового турнра АТР Кубок Кремля. Украинец в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира и пятый номер посева турнира, Александра Бублика из Казахстана. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1-й раунд

Александр Бублик (Казахстан, 5) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 3:6

Для Марченко это первая победа над соперником из топ-50 мирового рейтинга за более чем пять лет. Предыдущая была одержана еще 29 августа 2016 года. Тогда Марченко в третьем раунде US Open обыграл австралийца Ника Кирьоса – 4:6, 6:4, 6:1, отказ Кирьоса.

Следующим соперником Марченко в Москве будет 62-я ракетка мира, австралиец Джон Миллман.