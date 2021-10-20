Как Реал в Киеве Шахтер разгромил

Смотрите фотогалерею поединка Лиги чемпионов

  • 20.10.2021 17:24
  • 793 просмотра
  • 1 комментарий
Как Реал в Киеве Шахтер разгромил
© Фото Кирилла Дымова

В поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» добыл разгромную победу над «Шахтером» на НСК «Олимпийский». Команда Карло Анчелотти после домашнего поражения от «Шерифа» камня на камне не оставила от «горняков», отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Как это было – смотрите в фотогалерее Кирилла Дымова.

shahter-real
shahter-real-foto-1
shahter-real-foto-2
shahter-real-foto-3
shahter-real-foto-4

  

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 20.10.2021 17:58
    -1
    А как Шахтёр два раза бахнул этот самый Реал?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности