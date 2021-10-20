Как Реал в Киеве Шахтер разгромил

В поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» добыл разгромную победу над «Шахтером» на НСК «Олимпийский». Команда Карло Анчелотти после домашнего поражения от «Шерифа» камня на камне не оставила от «горняков», отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Как это было – смотрите в фотогалерее Кирилла Дымова.