Барселона U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября в 15:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

  • 20.10.2021 16:15
  • 802 просмотра
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Барселона U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В среду, 20 октября, состоится поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Барселона» U-19 и «Динамо» Киев U-19. Матч пройдет в Барселоне, на поле стадиона «Мини Эстади», начало – в 15:00.

В первых двух матчах турнира команда Игоря Костюка забила 8 мячей в ворота «Бенфики» и «Баварии» и при этом не пропустила ни одного, выиграв оба поединка по 4:0.

Барселона U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян на видеосервисе MEGOGO.

Источник — Sport.ua

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