Диего СИМЕОНЕ: «Обычно не пожимаю руку после матча. Мне это не нравится»

Тренер отрицает конфликт с Клоппом

  • 20.10.2021 16:30
  • 2233 просмотра
  • 5 комментариев
Диего СИМЕОНЕ: «Обычно не пожимаю руку после матча. Мне это не нравится»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отрицает конфликт с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которому он не пожал руку после матча Лиги чемпионов.

Мадридцы уступили 2:3, а Симеоне считает, что пожимать руки после игры не стоит.

«После матча я обычно не пожимаю руку тренеру соперника. Мне это не нравится, я не считаю это нормальным, ведь после игры кто-то обычно остается недовольным результатом».

«В Англии другая культура по этому поводу, и я не разделяю их принципов по поводу рукопожатия», - сказал Симеоне.

Оба тренера пообещали нормально поприветствовать друг друга перед матчем в Англии.

Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    online
    belerilf1, 20.10.2021 17:18
    0
    тоже не люблю рукопожатия, может тот кому я её жму пять минут назад яйца чесал.
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    belerilf1
    online
    belerilf1, 20.10.2021 17:16
    0
    leccinum, 20.10.2021 17:09
    воспитанный....
    это называется иметь своё мнение
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    leccinum
    leccinum, 20.10.2021 17:09
    0
    воспитанный....
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    Nomad
    online
    Nomad, 20.10.2021 17:20
    -1
    Правильно. Ведь за время игры на руке размножились вирусы Ковида.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 20.10.2021 17:07 (изменен)
    -1
    может это то же самое, что опуститься перед матчем на колено...
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