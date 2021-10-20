Диего СИМЕОНЕ: «Обычно не пожимаю руку после матча. Мне это не нравится»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отрицает конфликт с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которому он не пожал руку после матча Лиги чемпионов.

Мадридцы уступили 2:3, а Симеоне считает, что пожимать руки после игры не стоит.

«После матча я обычно не пожимаю руку тренеру соперника. Мне это не нравится, я не считаю это нормальным, ведь после игры кто-то обычно остается недовольным результатом».

«В Англии другая культура по этому поводу, и я не разделяю их принципов по поводу рукопожатия», - сказал Симеоне.

Оба тренера пообещали нормально поприветствовать друг друга перед матчем в Англии.