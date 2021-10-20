Стало известно, где Украина примет Болгарию

Товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Болгарии состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» 11 ноября. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Через пять дней после поединка в Одессе, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022. «Сине-желтые» сыграют против команды Боснии и Герцеговины в Зенице, на стадионе «Билино Поле» (начало поединка в 21:45). По итогам этой встречи решится дальнейшая судьба сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.