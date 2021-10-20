Стало известно, где Украина примет Болгарию

Товарищеский матч состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» 11 ноября

  • 20.10.2021 15:16
  • 1473 просмотра
  • 2 комментария
Стало известно, где Украина примет Болгарию
© УАФ

Товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Болгарии состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» 11 ноября. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Через пять дней после поединка в Одессе, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022. «Сине-желтые» сыграют против команды Боснии и Герцеговины в Зенице, на стадионе «Билино Поле» (начало поединка в 21:45). По итогам этой встречи решится дальнейшая судьба сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 20.10.2021 16:04
    +2
    А не стало еще известно зачем нам нужен такой товарняк?
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    nick07
    nick07, 20.10.2021 16:12
    +1
    враховуючи що наша збірна традиційно другий матч календарного туру грає гірше ніж 1-й, то який сенс у цій зустрічі?
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