ВЕРНИДУБ: «Играли с Интером на равных. Было больше моментов, чем с Реалом»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб спокойно отнесся к поражению 1:3 в матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Не бывает побед без поражений. Обидно пропускать два гола после угловых. Мы готовились, но не хватило концентрации и физической мощи. Однако мы сражались с «Интером» на равных».

«У нас даже моментов было больше, чем в Мадриде. Будем готовиться к домашнему поединку, все нормально», - сказал Вернидуб.

«Шериф» с 6 очками все еще лидирует в группе.