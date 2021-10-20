ВЕРНИДУБ: «Играли с Интером на равных. Было больше моментов, чем с Реалом»

Украинский наставник оценил поражение в матче Лиги чемпионов

  • 20.10.2021 15:45
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ВЕРНИДУБ: «Играли с Интером на равных. Было больше моментов, чем с Реалом»
© FC Sheriff

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб спокойно отнесся к поражению 1:3 в матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Не бывает побед без поражений. Обидно пропускать два гола после угловых. Мы готовились, но не хватило концентрации и физической мощи. Однако мы сражались с «Интером» на равных».

«У нас даже моментов было больше, чем в Мадриде. Будем готовиться к домашнему поединку, все нормально», - сказал Вернидуб.

«Шериф» с 6 очками все еще лидирует в группе.

Источник — УЕФА

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