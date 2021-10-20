Коронавирус побежден? Рух не планирует переносить матч с Минаем

Многие игроки львовской команды продолжают находиться на самоизоляции

  • 20.10.2021 14:43
  • 143 просмотра
  • 1 комментарий
Коронавирус побежден? Рух не планирует переносить матч с Минаем
© ФК Рух

24 октября в рамках 12 тура УПЛ «Рух» должен принять «Минай».

Руководство «Руха» решило не обращаться в УПЛ с просьбой о переносе поединка с «горожанами» в связи с недавней вспышкой коронавируса во львовской команде. Именно по этой причине был перенесен матч предыдущего тура с «Ингульцом».

Сейчас на самоизоляции продолжают находиться 8-9 игроков основного состава «Руха». Поэтому тренер Леонид Кучук привлек к тренировкам группу резервистов-юниоров, у которых неожиданно появился шанс дебютировать в главной команде в матче с «Минаем».

Ранее стало известно, что несколько игроков «Руха» сдали повторные тесты на коронавирус, которые вновь оказались положительными.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 20.10.2021 15:01
    0
    Молодежка Руха одна из сильнейших. Посмотрим чего они стоят на взрослом уровне.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности