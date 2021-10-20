Коронавирус побежден? Рух не планирует переносить матч с Минаем

24 октября в рамках 12 тура УПЛ «Рух» должен принять «Минай».

Руководство «Руха» решило не обращаться в УПЛ с просьбой о переносе поединка с «горожанами» в связи с недавней вспышкой коронавируса во львовской команде. Именно по этой причине был перенесен матч предыдущего тура с «Ингульцом».

Сейчас на самоизоляции продолжают находиться 8-9 игроков основного состава «Руха». Поэтому тренер Леонид Кучук привлек к тренировкам группу резервистов-юниоров, у которых неожиданно появился шанс дебютировать в главной команде в матче с «Минаем».

Ранее стало известно, что несколько игроков «Руха» сдали повторные тесты на коронавирус, которые вновь оказались положительными.