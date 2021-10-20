ПЕДРИНЬО: «После второго мяча мы опустили руки»

Футболист «Шахтера» подвел итоги разгрома от мадридского «Реала» (0:5)

  • 20.10.2021 14:29
  • 266 просмотров
  • 2 комментария
ПЕДРИНЬО: «После второго мяча мы опустили руки»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо проанализировал матч с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

– Мы прекрасно знали, что «Реал» – очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский «Реал», пришлось сложно.

– Не хватило характера?
– Не знаю. С такой командой, как «Реал», мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч – там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.

– В первом тайме вы очень неплохо выходили контролировать мяч, но не было моментов. Чего не хватало?
– Да, думаю, первый тайм мы отыграли достаточно неплохо, владели мячом. К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно это уметь, иначе мы будем пропускать. Так и происходило.

– Не хватало вертикальных передач, на ход: на Фернандо, на тебя, согласен? Свободные зоны были, но «Шахтер» играл очень медленно, даже Алаба это сказал.
– Да, согласен. Действительно, не хватило некоторых вертикальных передач, пасов на ход, потому что зоны были. Как я и сказал, где-то не хватало правильных последних решений. Возможно, это усложнило и замедлило нашу игру.

– Что поменялось во втором тайме? Вышли Марлос, Маркос…
– Все – хорошие игроки с разными характеристиками. Постарались в чем-то прибавить, быть более эффективными, владеть еще больше мячом, но этого не произошло – мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.

– В какой момент вы почувствовали, что команда уже не сможет ничего изменить, что не ваш день?
– После второго пропущенного мяча. Возможно, немного опустили руки, позволив сопернику выходить все больше и больше.

– Было ощущение, что с этим «Реалом» можно играть?
– Да, повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
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    No name
    No name, 20.10.2021 14:43
    +1
    Опустили руки шоб поискать яйца?
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    Alex Romanov
    Alex Romanov, 20.10.2021 14:35
    +1
    Бразильский менталитент. Не удивительно, что Шахтёр каждый евросезон отгребает с космическим счётом.
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