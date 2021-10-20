ПЕДРИНЬО: «После второго мяча мы опустили руки»

Полузащитник «Шахтера» Педриньо проанализировал матч с «Реалом» (0:5) в Лиге чемпионов.

– Мы прекрасно знали, что «Реал» – очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский «Реал», пришлось сложно.

– Не хватило характера?

– Не знаю. С такой командой, как «Реал», мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч – там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.

– В первом тайме вы очень неплохо выходили контролировать мяч, но не было моментов. Чего не хватало?

– Да, думаю, первый тайм мы отыграли достаточно неплохо, владели мячом. К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно это уметь, иначе мы будем пропускать. Так и происходило.

– Не хватало вертикальных передач, на ход: на Фернандо, на тебя, согласен? Свободные зоны были, но «Шахтер» играл очень медленно, даже Алаба это сказал.

– Да, согласен. Действительно, не хватило некоторых вертикальных передач, пасов на ход, потому что зоны были. Как я и сказал, где-то не хватало правильных последних решений. Возможно, это усложнило и замедлило нашу игру.

– Что поменялось во втором тайме? Вышли Марлос, Маркос…

– Все – хорошие игроки с разными характеристиками. Постарались в чем-то прибавить, быть более эффективными, владеть еще больше мячом, но этого не произошло – мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.

– В какой момент вы почувствовали, что команда уже не сможет ничего изменить, что не ваш день?

– После второго пропущенного мяча. Возможно, немного опустили руки, позволив сопернику выходить все больше и больше.

– Было ощущение, что с этим «Реалом» можно играть?

– Да, повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит.