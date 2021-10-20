Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Зенит играет в европейский футбол»

Наставник «Ювентуса» готовится к противостоянию с питерским клубом

  • 20.10.2021 13:51
  • 282 просмотра
  • 0 комментариев
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Зенит играет в европейский футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов с питерским «Зенитом».

«Зенит» — хорошая команда с техничными футболистами в атаке. Она играет в европейский футбол, в Лондоне хорошо оборонялась. Это важный для нас матч, нельзя недооценивать соперника. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя еще спокойнее. Де Лигт полностью готов к матчу, Щенсны и Бонуччи тоже. По остальным я еще не определился», — сказал Аллегри.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности