Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Зенит играет в европейский футбол»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов с питерским «Зенитом».

«Зенит» — хорошая команда с техничными футболистами в атаке. Она играет в европейский футбол, в Лондоне хорошо оборонялась. Это важный для нас матч, нельзя недооценивать соперника. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя еще спокойнее. Де Лигт полностью готов к матчу, Щенсны и Бонуччи тоже. По остальным я еще не определился», — сказал Аллегри.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.